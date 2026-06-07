Волейбольна Ліга націй, жінки. Україна – Франція. Відеотрансляція
Наша команда зіграє свій четвертий матч на турнірі
близько 4 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
Сьогодні, 7 червня, жіноча збірна України з волейболу проведе четвертий матч у Лізі націй.
Наша команда зустрінеться з француженками. Початок – о 18.00 за Києвом.
Пряма трансляція – на «Суспільне Спорт».
На рахунку збірної України 1 перемога та 2 поразки у рамках турніру.
18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
«Козачки» проти «самурайок». Як Україна зіграла проти Японії після перемоги над Німеччиною в Лізі націй?