Жіноча збірна Україна з волейболу здобула історичну перемогу у Лізі націй
Наша команда на тайбрейку обіграла діючих чвертьфіналісток турніру
близько 3 годин томуПідписатися в
Україна – Німеччина / Фото - Суспільне Спорт
Учора, 4 червня, жіноча збірна України з волейболу зіграла другий матч у Лізі націй сезону-2026.
Українки обіграли Німеччину в п’яти партіях.
Ліга націй-2026. Основний раунд
Україна – Німеччина 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)
Сезон 2026 року – дебютний для українок на рівні Ліги націй. У першому матчі турніру команда Якуба Глушака зазнала поразки від США – 0:3.
Німеччина ж розпочала цей сезон у статусі чинних чвертьфіналісток турніру. А успішний старт основного раунду для команди заклала перемога над Канадою (3:1).
Наступну гру українки проведуть сьогодні, 5 червня, проти Японії. Початок – о 23.30.