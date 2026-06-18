Волейбольна Ліга націй, жінки. Україна – Польща. Відеотрансляція
Наша команда проведе шостий матч на турнірі
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча збірна України / Фото - ФВУ
Сьогодні, 18 червня, жіноча збірна України з волейболу проведе шостий матч у рамках Ліги націй.
Наша команда зіграє проти Польщі, початок – о 13.00. Трансляція доступна на «Суспільне спорт».
Українська збірна йде 11-ю в турнірній таблиці, маючи 2 перемоги та 3 поразки. Польща посідає 6-те місце з 4 перемогами та 1 поразкою.
У рамках турніру 18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
Нагадаємо, вчора жіноча збірна України у п'яти сетах вирвала перемогу над Таїландом у Лізі націй.