Жіноча збірна України з волейболу у п'яти сетах вирвала перемогу над Таїландом у Лізі націй
Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Польщі
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча національна збірна України з волейболу здобула свою другу перемогу в Лізі націй-2026. У матчі п'ятого туру команда Якуба Глушака в п'ятисетовому протистоянні здолала збірну Таїланду.
Українки виграли перший сет, хоча по ходу партії поступалися, але в другому сильнішим був Таїланд (19:25). Далі команди знову обмінялися переможними сетами та перевели гру на тай-брейк. У вирішальній п'ятій партії підопічні Глушака швидко відірвалися в рахунку та довели матч до перемоги з перевагою у п'ять очок.
Ліга націй-2026. Жінки. 5-й тур
Україна — Таїланд — 3:2 (25:23, 19:25, 25:23, 21:25, 15:10)
Наразі в активі української збірної дві перемоги (над Німеччиною та Таїландом) і три поразки (від США, Японії та Франції).
Свій наступний поєдинок на турнірі українські волейболістки проведуть уже завтра, 18 червня, проти збірної Польщі.
Тренер збірної України з волейболу: «Ми не витримали ментально, коли поляки почали додавати».