Волейбольна Ліга націй, жінки. Україна – Японія. Відеотрансляція
Початок – о 23.30 за Києвом
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Сьогодні, 5 червня, жіноча збірна України з волейболу проведе свій третій матч у Лізі націй сезону-25/26.
Наша команда зустрінеться з Японією. Початок – о 23.30 за Києвом.
Пряма трансляція матчу буде доступна на «Суспільне Спорт».
Зазначимо, 18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
Нагадаємо, жіноча збірна Україна з волейболу здобула історичну перемогу у Лізі націй.