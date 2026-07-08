Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак у флешкоментарі підсумував поразку від команди Італії (1:3) на старті третього тижня Ліги націй-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.

Керманич синьо-жовтих відзначив самовіддачу своїх підопічних, але вказав на втрату концентрації наприкінці четвертої партії, коли українки лідирували з рахунком 18:13, проте дозволили суперницям перехопити ініціативу й закрити матч.

Я трохи засмучений. Не злий, а засмучений — ми заслужили зіграти тайбрейк у цьому матчі. Моя команда виклалася на максимум проти Італії. Ми програли 1:3. Деякі речі ми зробили неправильно — у кінцівці четвертого сету втратили дисципліну, а це не можна робити на такому рівні, вони швидко нас наздогнали.

Це урок для нас. У нас є три матчі до кінця Ліги націй. Я сподіваюся, що цей матч дасть моїй команді позитивні емоції, бо нам треба показати це в наступних матчах.