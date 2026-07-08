Визначилася суперниця Костюк у півфіналі Wimbledon-2026
Гра відбудеться 9 липня
близько 2 годин томуПідписатися в
Суперницею українки Марти Костюк в 1/2 фіналу Wimbledon стала Лінда Носкова (Чехія, WTA 12). У чвертьфіналі чеська тенісистка обіграла бельгійку Елізе Мертенс (WTA 27) з рахунком 6:3, 7:5. Матч тривав 1 годину та 46 хвилин.
21-річна Носкова вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Вона стала наймолодшою півфіналісткою Wimbledon з 2018 року (після Олени Остапенко) та наймолодшою чешкою на цій стадії в Лондоні з 2011 року (після Петри Квітової).
Поєдинок Костюк — Носкова відбудеться завтра, 9 липня.
Костюк перемогла Паоліні та вийшла у півфінал Wimbledon-2026.
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