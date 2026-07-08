Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки від національної команди Італії з рахунком 1:3 (15:25, 25:21, 10:25, 21:25) у першому матчі третього тижня Ліги націй-2026.

Найбільш напруженою стала четверта партія, у якій підопічні Якуба Глушака лідирували з рахунком 18:13, проте не втримали перевагу та програли сет і матч.

Після дев’яти турів збірна України має в активі шість очок та посідає 15-те місце у загальній таблиці. Наступний поєдинок українки проведуть завтра, 9 липня, проти збірної Китаю.

Жіноча збірна України з волейболу проведе матчі третього тижня Ліги націй-2026: розклад ігор.