Визначені півфінальні пари чемпіонату світу
За медалі будуть боротися Італія, Японія, Бразилія та Туреччина
42 хвилини тому
Фото: Volleyball World
У Таїланді завершилися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу-2025 з волейболу серед жіночих команд. До півфіналів пройшли переможці груп B, C, E та H Італія, Бразилія, Туреччина та Японія відповідно.
Чемпіонат світу-2025. Чвертьфінали
Нідерланди – Японія 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15)
Італія – Польща 3:0 (25:17, 25:21, 25:18)
Бразилія – Франція 3:0 (27:25, 33:31, 25:19)
США – Туреччина 1:3 (14:25, 25:22, 14:25, 23:25)
Півфінальні пари
6 вересня
Японія – Туреччина
Італія – Бразилія
Нагадаємо, що Барком-Кажани підсилися колишнім капітаном збірної Німеччини.
Поділитись