Визначилися півфінальні пари Кубка України – фаворити продовжують боротьбу за трофей
До фіналу чотирьох дістався представник Вищої ліги
37 хвилин тому
Фото: Балта
Відбулися чвертьфінальні протистояння Кубка України з волейболу серед жіночих команд.
Боротьбу за трофей продовжать три учасники минулорічного Фіналу чотирьох – Добродій, Балта та Буковинка – та представниці Вищої ліги Медея.
Кубок України. Чвертьфінали
Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – Університет-ШВСМ 3:0 (25:10, 25:16, 25:11)
Балта – Нафтусю 3:0 (25:21, 25:15, 25:14)
Рись-ДЮСШ– Буковинка 0:3 (15:25, 15:25, 19:25)
Галичанка-ЗУНУ – Медея 0:3 (19:25, 20:25, 22:25)
Півфінальні пари:
Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – Балта
Буковинка – Медея
Фінал чотирьох Кубка України пройде 14-15 лютого 2026 року.