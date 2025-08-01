Визначилися півфінальні пари Ліги націй
Франція склала чемпіонські повноваження
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
У чоловічій Лізі націй з волейболу завершилися матчі чвертьфінальної стадії.
До Італії та Бразилії у півфінал доєдналися Польща та Словенія. Поляки у трьох сетах переграли представників Японії, у той час як словенці перемогли чемпіонів Олімпійських ігор та останнього розіграшу ЛН Францію.
Ліга націй. Плей-оф. Чвертьфінал
Франція – Словенія 1:3 (22:25, 25:15, 19:25, 18:25)
Польща – Японія 3:0 (25:23, 26:24, 25:12)
Нагадаємо, що капітан збірної України продовжить кар’єру у чемпіонаті Польщі.