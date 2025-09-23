Визначилися усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з волейболу
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 24 і 25 вересня
близько 1 години тому
Фото: volleyballworld
На чемпіонаті світу з волейболу стали відомі всі учасники стадії 1/4 фіналу. Останню путівку виборола збірна Ірану, яка у драматичному поєдинку здолала Сербію на тайбрейку.
Чемпіонат світу з волейболу. 1/8 фіналу
Сербія — Іран – 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:22, 9:15)
Туніс — Чехія – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)
Пари 1/4 фіналу виглядають так:
Чехія – Іран
США – Болгарія
Польща – Туреччина
Італія – Бельгія
Чвертьфінальні матчі відбудуться 24 та 25 вересня.
Як диво-дебют у Лізі націй приніс Україні негатив на чемпіонаті світу.
Поділитись