Збірна Польщі з волейболу виграла Лігу націй-2026, обігравши США у фіналі
Поляки захистили чемпіонський титул
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна Польщі з волейболу виборола перемогу над національною командою США у фіналі Ліги націй-2026.
Вигравши першу партію, поляки поступилися у двох наступних сетах, однак зуміли зрівняти рахунок у четвертому відрізку матчу. Доля золотих нагород вирішилася на тай-брейку, де польська збірна зробила ривок у п'ять поспіль виграних очок і довела поєдинок до перемоги.
Завдяки цій звитязі збірна Польщі успішно захистила чемпіонський титул.
Ліга націй-2026. Чоловіки. Фінал
США – Польша – 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)
Україна знає це відчуття. Бронзовим призером Ліги націй стала збірна, яка також поступилася Польщі.