Відомий американський тренер Тедді Атлас у випуску авторської програми The Fight With Teddy Atlas поділився думками щодо потенційного поєдинку між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Аналітик зазначив, що попри вік обох боксерів і нокаутувальний удар американця, Вайлдер більше не становить тієї небезпеки, якою відрізнявся на піку кар'єри:

Ризик завжди присутній. Кожен раз, коли ти виходиш на ринг, є ризик. Вайлдер має довгі руки, він високий, він боксер-надважковаговик і вміє наносити удари правою рукою. А Усик старіє. Він провів 300 аматорських поєдинків. Він не пропустив багато ударів, але дещо все ж отримав, і з віком ризик завжди залишається.

Та на цьому етапі карʼєри Вайлдер уже не є такою загрозою, якою був раніше.

Залишається ймовірність, що він завдасть потужного удару правою, а Усик вже не молодий. Ці можливості все ще існують.