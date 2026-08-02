Денис Сєдашов

Український веслувальник Ігор Хмара здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з академічного веслування, що проходить в італійському Варезе.

У фіналі змагань чоловічих одиночок легкої ваги українець фінішував третім із результатом 6:56.80.

Для Хмари ця медаль стала першою в кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. Успіх є особливо знаковим, адже поточний сезон — дебютний для спортсмена у виступах в одиночці (раніше, у 2022 році, він здобував «бронзу» чемпіонату світу в парній двійці).

Ця нагорода стала першою для збірної України з академічного веслування на Євро-2026.

Українці завоювали «срібло» чемпіонату Європи з академічного веслування.