Брісколі — підбив підсумки участі збірної України у Лізі націй: «Пишаємося результатами, які показали»
Помічник тренера оцінив історичний виступ у плей-оф турніру
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Помічник головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі прокоментував поразку від Польщі в першому в історії для «синьо-жовтих» матчі плей-оф Ліги націй.
Фахівець привітав суперника з перемогою, а також пояснив, які елементи гри підвели українців у вирішальні моменти поєдинку. Слова наводить Суспільне Спорт.
Перш за все, вітаємо Польщу — вони зіграли дуже класно. Можливо, нам треба переглянути кінцівку матчу, але важко подавати так, як ми це робили. Наша подача та сайд-аут припинили працювати. Але ми дуже раді та пишаємося тими результатами, що показали.
Україна — Польща: відеоогляд матчу Ліги націй.
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