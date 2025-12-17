Збірна України U20 здобула три перемоги на старті другого кола чемпіонату України
Решетилівка завдяки двом звитягам піднялася на третю сходинку турнірної таблиці Суперліги
10 хвилин тому
У чоловічій Суперлізі з волейболу відбулися перші матчі четвертого туру регулярного чемпіонату України.
3 перемоги здобула Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни, яка вийшла на перше місце у турнірній таблиці. Решетилівка завдяки двом звитягам піднялася на третю сходинку Суперліги.
Суперліга. 4-й тур
Житичі-Полісся – Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни 0:3 (21:25, 28:30, 19:25)
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Буревісник 3:0 (25:14, 25:19, 26:24)
Решетилівка – Житичі-Полісся 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)
Буревісник – Житичі-Полісся 0:3 (18:25, 22:25, 10:25)
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Решетилівка 3:2 (18:25, 24:26, 30:28, 25:23, 15:11)
Буревісник – Решетилівка 0:3 (18:25, 14:25, 20:25)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику.