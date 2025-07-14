Збірна України вперше в історії кваліфікувалась на молодіжний чемпіонат Європи
Турнір пройде у Португалії
близько 1 години тому
Молодіжна збірна України / Фото - Суспільне
Чоловіча збірна України U-22 з волейболу вийшла на чемпіонат Європи-2026.
У першому матчі групового турніру наша команда обіграла Данію (3:2), у другому – Італію (3:1), в третьому – Англію (3:1).
Таким чином, збірна України U-22 виграла три матчі з трьох, набрала 8 очок і посіла перше місце в групі, що дозволило їй вперше в історії кваліфікуватись на Євро.
Натомість жіноча молодіжна команда втретє поспіль зіграє на континентальній першості.
Турнір пройде у Португалії з 29 червня по 4 липня 2026 року.
Нагадаємо, дві українські команди виступлять у єврокубках у сезоні-2025/26.