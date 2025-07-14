Володимир Кириченко

Чоловіча збірна України U-22 з волейболу вийшла на чемпіонат Європи-2026.

У першому матчі групового турніру наша команда обіграла Данію (3:2), у другому – Італію (3:1), в третьому – Англію (3:1).

Таким чином, збірна України U-22 виграла три матчі з трьох, набрала 8 очок і посіла перше місце в групі, що дозволило їй вперше в історії кваліфікуватись на Євро.

Натомість жіноча молодіжна команда втретє поспіль зіграє на континентальній першості.

Турнір пройде у Португалії з 29 червня по 4 липня 2026 року.

Нагадаємо, дві українські команди виступлять у єврокубках у сезоні-2025/26.