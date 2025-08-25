Молодіжна збірна України програла Франції на чемпіонаті світу-2025
Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Тунісу
близько 1 години тому
Молодіжна збірна України з волейболу у четвертому матчі групового етапу чемпіонату світу програла національній команді Франції.
Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. 4-й тур
Франція – Україна 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:17)
Попри невдачу, синьо-жовті зберігають шанси на вихід до плейоф і наразі посідають третє місце у своїй групі.
Останній поєдинок основного раунду українці проведуть у вівторок, 26 серпня, проти збірної Тунісу.
У попередньому матчі синьо-жовті обіграли Індонезію.