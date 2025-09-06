Жіноча збірна Туреччини вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу з волейболу
Турецькі волейболістки переграли Японію в півфіналі
близько 1 години тому
Фото: volleyballworld
Жіноча збірна Туреччини вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу з волейболу-2025.
У півфіналі турніру, який проходить у Таїланді, турецькі волейболістки здолали національну команду Японії з рахунком 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).
У вирішальному матчі за титул Туреччина зустрінеться з переможцем протистояння Бразилія — Італія.
