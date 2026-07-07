Денис Сєдашов

Стрибун у висоту Олег Дорощук стане єдиним українцем на етапі Діамантової ліги в Монако.

Дорощук є найрейтинговішим стрибуном серед учасників та володіє найкращим результатом сезону — 2.33 метра, які він підкорив у червні в Бердичеві.

У сектор також вийдуть олімпійський чемпіон Мутаз Баршим, переможець двох цьогорічних етапів Маттео Сіолі, а також Ян Штефела і Джувон Гаррісон.

Чоловічі змагання відбудуться у п'ятницю, 10 липня, о 20:55 за київським часом.

World Athletics залишила в силі відсторонення спортсменів із росії та білорусі.