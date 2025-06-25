Зустріч з принциповим суперником. Відеотрансляція матчу Туреччина – Україна у Лізі націй
Гра відбудеться у болгарському Бурґасі
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
26 червня у болгарському Бурґасі відбудеться матч 6-го туру Ліги націй з волейболу між збірними України та Туреччини.
Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 18:30 за київським часом.
Відзначимо, що напередодні «синьо-жовті» «всуху програли олімпійським чемпіонам Франції.
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