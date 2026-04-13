Україні зарахували технічну поразку за відмову грати проти росіян на Кубку світу
Синьо-жовтим зараховано поразку 0:5 у грі за сьоме місце проти «нейтральних» атлетів
близько 3 годин тому
Збірна України з водного поло отримала технічну поразку в межах турніру World Aquatics Men's Water Polo World Cup 2026 у Дивізіоні 2. Поєдинок за сьоме місце проти росії мав відбутися 13 квітня на Мальті, проте українська команда не вийшла у басейн.
На офіційному порталі World Aquatics зафіксовано результат 5:0 на користь представників рф.
Нагадаємо, що міжнародна федерація також ухвалила рішення про повернення росіянам та білорусам права виступати під своїми національними прапорами.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04