Денис Сєдашов

Збірна України з водного поло отримала технічну поразку в межах турніру World Aquatics Men's Water Polo World Cup 2026 у Дивізіоні 2. Поєдинок за сьоме місце проти росії мав відбутися 13 квітня на Мальті, проте українська команда не вийшла у басейн.

На офіційному порталі World Aquatics зафіксовано результат 5:0 на користь представників рф.

Нагадаємо, що міжнародна федерація також ухвалила рішення про повернення росіянам та білорусам права виступати під своїми національними прапорами.