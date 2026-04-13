Денис Сєдашов

На турнірі World Aquatics «Men's Water Polo World Cup 2026, Division 2», що триває на Мальті, виникла безпрецедентна ситуація: згідно з турнірною сіткою, у поєдинку за сьоме місце сьогодні, 13 квітня, мали зійтися збірні України та Росії (остання виступає під назвою Neutral Athlete B).

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов, який раніше неодноразово наголошував на неприпустимості присутності представників країни-агресора на міжнародній арені, повідомив, що українські спортсмени не вийдуть на цей матч.

Його позиція залишається непохитною: допуск так званих «нейтральних» спортсменів є «цинічним зневажанням пам’яті жертв війни». І цю категоричну позицію підтримують усі українські ватерполісти та тренерський штаб команди.

Кожного разу, коли нам пропонують «спортивне суперництво» з росіянами, я та уся наша спортивна спільнота згадуємо численні жертви та біди, які зазнав наш народ та держава, зруйновані тисячі міст і сіл, поневірянні мільйонів наших співвітчизників, страшне горе завдане нашій країні! Тож, Україна не гратиме з тими, хто нищить наше життя та наше майбутнє. Наш єдиний можливий шлях - повна ізоляція агресора до відновлення справедливості. Олександр Свіщов

Олександр Свіщов також додав:

Спорт – це боротьба характерів, але не ціною зради принципів. Для нас технічна поразка в офіційному протоколі є значно вагомішою перемогою, ніж вихід на одну воду з представниками країни-агресора. Гідність нації вища за будь-який турнірний результат. Ми не можемо тиснути руки тим, чия країна щодня намагається знищити нашу. Моральна поразка перед власним народом, перед нашими військовими та дітьми – це єдиний програш, якого ми дійсно боїмося. Тому вихід на матч проти росіян для нас є неприпустимим. Не може бути нейтральності між агресором і жертвою. Олександр Свіщов

Олександр Свіщов називає рішення World Aquatics про допуск росіян з 2026 року «аморальним» і закликає НОК України та міжнародні інституції до рішучої протидії легалізації російського спорту під білим прапором.

Сьогодні український спорт – це теж фронт. Ми обираємо залишитися вірними своїй країні, а не правилам, які ігнорують реальність війни. Наша непохитна позиція: агресору не місце у цивілізованому спорті. Олександр Свіщов

Наразі українська сторона очікує на фінальне рішення організаторів. Позиція ФВПУ чітка: принципи олімпізму та людяності стоять вище за турнірні очки.