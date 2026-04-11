Президент Шахтаря Рінат Ахметов звернувся до футболістів в роздягальні після перемоги над АЗ (3:0) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.

«За 30 років ми створювали різні «Шахтарі». Я хочу сказати, що у сьогоднішнього «Шахтаря» величезний, величезний потенціал. Я вважаю, що за потенціалом це може бути найсильніший «Шахтар». Навіть сильніший, ніж тоді, коли грав Дарійо (сміється – прим.).

Тому, хлопці, я отримав сьогодні величезне задоволення, насолоду. Чудова гра, організована гра. В другому таймі взагалі напрошувалося, що ми могли забити і більше – поперечини, ще моменти. І в першому таймі ми були десь поруч. В них нічого не було.

У Містера (Арди Турана – прим.) та у мене був підвищений пульс, а в них моментів не було. А ви молодці. Я сьогодні найщасливий, що вас всіх побачив. Дякую вам за таку емоцію, за таку перемогу. Я щасливий і пишаюся вами».