Ахметов: «У сьогоднішнього «Шахтаря» величезний потенціал»
Президент донеччан зайшов в роздягальню команди після матчу з АЗ
близько 5 годин тому
Президент Шахтаря Рінат Ахметов звернувся до футболістів в роздягальні після перемоги над АЗ (3:0) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.
«За 30 років ми створювали різні «Шахтарі». Я хочу сказати, що у сьогоднішнього «Шахтаря» величезний, величезний потенціал. Я вважаю, що за потенціалом це може бути найсильніший «Шахтар». Навіть сильніший, ніж тоді, коли грав Дарійо (сміється – прим.).
Тому, хлопці, я отримав сьогодні величезне задоволення, насолоду. Чудова гра, організована гра. В другому таймі взагалі напрошувалося, що ми могли забити і більше – поперечини, ще моменти. І в першому таймі ми були десь поруч. В них нічого не було.
У Містера (Арди Турана – прим.) та у мене був підвищений пульс, а в них моментів не було. А ви молодці. Я сьогодні найщасливий, що вас всіх побачив. Дякую вам за таку емоцію, за таку перемогу. Я щасливий і пишаюся вами».
Нагадаємо, у Шахтарі сподіваються, що Ахметов зняв «блок» і надалі відвідуватиме матчі донеччан.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04