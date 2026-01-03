Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк увійшов до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на сезон 2026 року.

Беленюка включено до складу збірної відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України № 8057 від 25 грудня 2025 року.

У документі також визначено планові результати на сезон 2026 року. Для Беленюка вони передбачають потрапляння до топ-5 на чемпіонатах світу та Європи, а також здобуття медалей на чемпіонаті й Кубку України.

Після здобуття олімпійської бронзи в серпні 2024 року Жан Беленюк публічно оголосив про завершення спортивної кар’єри.