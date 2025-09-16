Вінник – срібна призерка чемпіонату світу з боротьби
Українка у фіналі програла японці Сакурі Оніші
14 хвилин тому
Фото: UWW
Українська борчиня Марія Вінник здобула срібну нагороду у ваговій категорії до 59 кг на чемпіонаті світу з боротьби у хорватському Загребі.
У фіналі українка програла японці Сакурі Оніші.
Ця медаль для України стала першою на турнірі.
У середу, 17 вересня, на килим вийдуть дві українки. Анастасія Алпєєва (76 кг) побореться за бронзу, а Ірина Коляденко (65 кг) продовжить змагання у втішній сітці, де спробує дістатися бронзового фіналу.
