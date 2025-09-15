Вінник гарантувала Україні медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Ця нагарода для синьо-жовтих стане першою на світовій першості
близько 2 годин тому
Українська борчиня Марія Вінник забезпечила собі медаль на чемпіонаті світу у хорватському Загребі.
У півфіналі у ваговій категорії до 59 кг українка перемогла канадську спортсменку Лоуренс Борегар із рахунком 10:5.
Фінальний поєдинок відбудеться 16 вересня, де Марія зустрінеться з японкою Сакурою Оніші.
Ця нагорода стане першою медаллю України на цьому чемпіонаті світу.
