Володимир Кириченко

У хорватському Загребі завершився чемпіонат світу зі спортивної боротьби.

Збірна України продемонструвала найкращий результат з 2019 року, посівши сьоме місце.

На ЧС-2025 Україна мала представництво з максимально можливим складом у 30 борців: 20 – у чоловічій та жіночій вільній боротьбі, а також 10 – у греко-римській.

За підсумками світової першості наша команда виграла дві медалі: обидві здобуті в жіночій вільній боротьбі. Срібло в активі Марії Винник, яка виборола нагороду у ваговій категорії до 59 кг та золото Алли Белінської у ваговій категорії до 72 кг.

Україна вперше з 2019 року завершує чемпіонат світу із золотою нагородою. Тоді перемогу у ваговій категорії до 87 кг здобув олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, а збірна України в підсумку посіла 6-е місце в медальному заліку.

З двома нагородами Україна посіла сьоме місце у медальному заліку. Виграла залік збірна Японії, яка виборола 13 нагород, 7 з яких були золотими.

Медальний залік ЧС-2025 з боротьби:

1. Японія – 7 + 3 + 3 = 13 нагород

2. Іран – 6 + 4 + 5 = 15

3. США – 4 + 1 + 3 = 8

4. КНДР – 3 + 2 + 2 = 7

5. Азербайджан – 1 + 2 + 5 = 8

6. Узбекистан – 1 + 1 + 3 = 5

7-9. Грузія – 1 + 1 + 0 = 2

7-9. Еквадор – 1 + 1 + 0 = 2

7-9. Україна – 1 + 1 + 0 = 2

10. Вірменія – 1 + 0 + 3 = 4

Найкращий результат у командних заліках Україна продемонструвала у жіночій боротьбі, замкнувши топ-5 кращих команд світу.

А тим часом, Беленюк готується до дебюту в ММА.