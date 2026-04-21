Україна програла Казахстану на ЮЧС-2026, втративши перевагу у три шайби
Наступну гру синьо-жовті проведуть проти Польщі
близько 2 годин тому
Юніорська збірна України з хокею зазнала поразки від Казахстану на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Попри перевагу у три шайби по ходу зустрічі, українці не втримали результат, завершивши матч із рахунком 3:5.
Українська команда активно розпочала поєдинок, закинувши тричі до середини другого періоду зусиллями Ратушняка, Васяка та Панасенка. Проте Казахстан зумів відігратися, закинувши п'ять шайб поспіль.
ЮЧС-2026. Дивізіон 1А. Третій тур
Україна — Казахстан 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Шайби: 1:0 – Ратушняк (Панасенко, Оліфірчук), 17:02, 2:0 – Васяк (Ратушняк, Воротеляк), 17:33, 3:0 – Панасенко (Воротеляк), 24:53, 3:1 – Ануфрієв (Чукрєєв), 26:23, 3:2 – Коленко (Кайиржан, Задорожний), 37:31, 3:3 – Грідасов (Задорожний, Коленко), 47:13, 3:4 – Решетько (Бігарінов, Кравченко), 56:40, 3:5 – Кравченко (порожні ворота), 59:59
Свій наступний матч на турнірі Україна зіграє 23 квітня проти господарів змагань — поляків. Початок зустрічі — о 20:30 за київським часом.
