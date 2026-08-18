Іван Янковський – бронзовий призер чемпіонату світу U20 з греко-римської боротьби
У маломі фіналу українець переміг представника Туреччини
Іван Янковський / Фото - UWW
У Братиславі триває чемпіонат світу U20 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча, греко-римська).
Український представник греко-римського стилю Іван Янковський завоював бронзу у ваговій категорії до 130 кг.
В малому фіналу Іван з рахунком 4:1 переміг представника Туреччини Кемала Бакіра та став медалістом світової першості.
Зазначимо, що це друга бронозова нагорода для Янковського на ЧС серед молоді.
Приходько – чемпіон світу U17 з греко-римської боротьби, у Насібова і Євсєєва срібло