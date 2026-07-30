Приходько – чемпіон світу U17 з греко-римської боротьби, у Насібова і Євсєєва срібло
Збірна України увійшла до топ-5 найкращих команд планети
близько 1 години томуПідписатися в
Насібов, Приходько і Євсєєв / Фото - ФГРБУ
Збірна України U17 з греко-римської боротьби завоювала три медалі на чемпіонаті світу у Баку (Азербайджан).
Тимофій Приходько посів перше місце у категорії 110 кг, у фінальному поєдинку перемігши американця Бруно Паллоне з рахунком 14:5.
Ібрагім Насібов здобув срібну медаль у ваговій категорії до 65 кг. В фіналі Ібрагім з рахунком 5:7 поступився росіянину Шамілю Лабазанову.
Гліб Євсєєв у вазі до 92 кг в золотому фіналі з рахунком 2:3 програв поляку Томашу Міталу.
Зазначимо, наша команда у загальнокомандному заліку ЧС U17 посіла п'яту сходинку.
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