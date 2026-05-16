Кубок України-2026 з греко-римської боротьби. Відеотрансляція
Турнір стане відбірковим до чемпіонату світу у Казахстані
близько 2 годин тому
У м. Південне (Одеська обл.) відбудеться один з найголовніших стартів сезону – Кубок України серед дорослих з греко-римської боротьби.
Турнір стане відбірковим до складу національної збірної команди України на чемпіонату світу-2026, який наприкінці жовтня відбудеться у Алмати (Казахстан).
Змагання зберуть усіх найсильніших спортсменів нашої країни, серед них: Парвіз Насібов – дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, Микола Кучмій – бронзовий призер чемпіонату Європи та Європейських ігор, Андрій Кулик – бронзовий призер чемпіонату та Кубка світу, Олександр Грушин – дворазовий медаліст чемпіонату Європи та ін.
Пряму трансляцію дивіться на YouTube-каналі ФГРБУ та медіа-сервісі MEGOGO.
Нагадаємо, UWW зняв всі санкції з росії та білорусі.
