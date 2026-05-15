Володимир Кириченко

Відбувся півфінальний матч турніру у Римі, в якому українка Еліна Світоліна (WTA 10) зустрічалася з представницею Польщі Ігою Швьонтек (WTA 3).

Гра завершилася перемогою українки з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. За цей час Світоліна зробила дві подачі навиліт, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала шість брейк-пойнтів з дев'яти зароблених. На рахунку Швьонтек два ейси, одна подвійна помилка та 5 реалізованих брейк-пойнтів із 16.

Це була сьома очна зустріч тенісисток, рахунок в протистоянні – 4:3 на користь польки. Востаннє тенісистки зустрічалися в березні на турнірі в Індіан-Веллсі – Світоліна виграла матч у трьох сетах.

У чвертьфіналі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. Швьонтек обіграла американку Джессіку Пегулу (WTA №5).

Еліна зіграє у фіналі в Римі втретє в карʼєрі – у 2017 та 2018 роках вона перемогла на турнірі.

У фіналі турніру Світоліна зіграє з американкою Корі Гауфф.

Жіночий турнір у Римі завершиться 16 травня. Його чинною переможницею є італійка Жасмін Паоліні, яка посідала у світовому рейтингу восьме місце. У третьому колі вона поступилася бельгійці Елізе Мертенс.