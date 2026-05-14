Легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився думками щодо майбутнього протистояння з чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Боєць наголосив на важливості візуалізації успіху та власної віри в перемогу. Слова наводить DAZN Boxing.

Завжди. Але справа не лише в цьому. І від ваших слів у мене аж мурашки по шкірі. Чому? Бо саме так я жив усе своє життя – у всьому. Коли мені було 16-17 років, я розповідав людям, що ще у дев’ять побачив, як Петер Артс, легенда кікбоксингу, став чемпіоном світу, здається, втретє у кар’єрі. І я тоді подумав: «Вау, я теж колись хочу цього досягти». І це сталося. А потім ті самі люди підходили й казали: «Вау, ти стільки років тому це говорив – і зробив».

Але мені не потрібно, щоб хтось у мене вірив. Мені потрібно самому вірити в себе. Мені потрібно бути тим, хто виконує всю роботу, щоб дістатися цієї мети. Я озвучую це, відпускаю це у всесвіт. Нехай це чує хто завгодно – мені байдуже. Ніхто не зобов’язаний у це вірити, але я вірю.