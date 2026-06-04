Насібов – про Новікова: «Поважаю його за те, що він став олімпійським чемпіоном, але його історія мені не дуже приємна...»
Медаліст Олімпійських ігор висловився щодо свого експартнера по збірній
близько 1 години томуПідписатися в
Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов для YouTube-каналу «Знай Наших» поділився своїми думками щодо зміни спортивного громадянства чемпіоном Парижа-2024 у складі збірної Болгарії Семеном Новіковим.
«Для мене те, що зробили Ковтун та Новіков – це однакова історія. Ти змінив, в першу чергу не спортивне громадянство, а громадянство. Ти був громадянином України, а став громадянином Болгарії. Не хочу засуджувати і лізти у питання з Жаном Беленюком. Я поважаю Семена за його працю, за те, що він любить свою роботу. Він прийняв не легке рішення, пожертвував своїм громадянством і пішов боротися за свою мрію – це дуже класна історія. Але Семен буде розповідати її болгарам. Я поважаю його за те, що він став олімпійським чемпіоном, поважаю його як людину, але його історія мені не дуже приємна».
Нагадаємо, Насібов прокоментував рішення спортивного гімнаста Іллі Ковтуна змінити країну та виїхати до Хорватії.