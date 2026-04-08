Денис Сєдашов

Лідер збірної України з греко-римської боротьби Парвіз Насібов не виступить на майбутньому чемпіонаті Європи. Олімпійський віцечемпіон вирішив пропустити турнір, щоб зосередитися на підготовці до чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні. Повідомляє Суспільне Спорт.

За словами спортсмена, рішення було ухвалене спільно з тренерським штабом.

Тренерський штаб вирішив, що буде правильно, якщо я буду далі продовжувати підготовку до наступних змагань. Дуже хочу [на ЧС-2026]. У мене немає медалі з чемпіонату світу на дорослому рівні. Тому дуже вірю і сподіваюся, що зможу [здобути]. Парвіз Насібов

У ваговій категорії до 72 кг замість Насібова Україну в Тирані представлятиме Дмитро Васильєв.

