Парвіз Насібов не виступить на чемпіонаті Європи-2026
Лідера збірної України замінить Дмитро Васильєв
близько 2 годин тому
Лідер збірної України з греко-римської боротьби Парвіз Насібов не виступить на майбутньому чемпіонаті Європи. Олімпійський віцечемпіон вирішив пропустити турнір, щоб зосередитися на підготовці до чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні. Повідомляє Суспільне Спорт.
За словами спортсмена, рішення було ухвалене спільно з тренерським штабом.
Тренерський штаб вирішив, що буде правильно, якщо я буду далі продовжувати підготовку до наступних змагань.
Дуже хочу [на ЧС-2026]. У мене немає медалі з чемпіонату світу на дорослому рівні. Тому дуже вірю і сподіваюся, що зможу [здобути].
У ваговій категорії до 72 кг замість Насібова Україну в Тирані представлятиме Дмитро Васильєв.
Поділитись