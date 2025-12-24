Олег Шумейко

Дворазовий призер Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі Парвіз Насібов поділився думками в інтерв'ю Суспільне Спорт про підготовку до Ігор у Лос-Анджелесі та заявив про бажання повернутися у минулу вагову категорію.

Про результати у 2025 році:

Не те, на що розраховував. Але я боровся не у своїй вазі. Тому це досвід. Вірю, що 2026 рік буде набагато кращим.

У вазі 72 кг не важче, мені там некомфортно. 67 кг – це моя вагова категорія. У ній я почуваюся комфортніше. Це важко, але є мрія. Я хочу розміняти срібні медалі на «золото», тому робитиму все можливе, щоб покращити результат. Швидше за все, я (повертатимуся у 67 кг) перед Олімпійськими іграми, у 2027 році

Моя головна мета – це Олімпійські ігри. 2025 рік – дорога до ОІ-2028. Тому я хочу показати весь свій потенціал. І всі медалі, що у мене є, розміняти на одну нагороду на наступній Олімпіаді.

Шкодую, що приїхав без медалі з чемпіонату світу-2025. Якщо брати в цілому, то шкодую, що такий важкий час у нашій країні, що дуже багато друзів втратив. Ця нездобута медаль – це ніщо, я вважаю, якщо порівнювати з загибеллю нашого народу.

А задоволений найбільше у 2025 році тим, що зміг якусь користь принести: нашим державі та військовим, допомогу, якийсь автомобіль подарувати.

Нагадаємо, що у кривдника Жана Беленюка забрали олімпійську медаль за порушення антидопінгових правил.