Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов в інтерв'ю YouTube-каналу ЗНАЙ НАШИХ прокоментував рішення спортивного гімнаста Іллі Ковтуна змінити країну та виїхати до Хорватії.

Спортсмен зазначив, що хоч особисто й не підтримує такий крок, проте утримується від публічного осуду.

Я б такого не зробив, але й засуджувати когось не можу. Для мене спорт — це тимчасове. Ну ось, не буде спорту, то кому ти будеш потрібен у тій Хорватії? Потрібно розуміти, що на одному спорті життя не закінчується. Я впевнений, що з цим спогадом він житиме, а потім і повернеться до України, але вже не як спортсмен. Так, у Хорватії любитимуть, але тільки за те, що ти приносиш користь країні. Коли ж усе закінчиться, ти станеш там чужою людиною. Це неприємно, але я засуджувати його не буду і не казатиму, правильно це чи ні.

Я ставлюся до нього з повагою, хоча ми й не дуже близько спілкуємося — можемо хіба що поставити лайк в Instagram чи залишити якийсь коментар. Висновок: сам років через десять зрозуміє, чи правильно вчинив.