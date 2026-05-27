Денис Сєдашов

Український борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов в інтерв'ю YouTube-каналу ЗНАЙ НАШИХ емоційно висловився про ставлення до російських та білоруських спортсменів.

Спортсмен пригадав випадки лицемірства з боку представників країни-агресорки, які намагалися виправдати свою бездіяльність чи участь у пропагандистських заходах.

Були такі, які намагалися написати: «ми проти війни». Але якщо ти проти, то збери однодумців, вийдіть і скажіть разом: «ми проти». Я їх не розумію, я з ними не спілкуюся і не хочу спілкуватися. Я бачив, як олімпійський чемпіон вийшов на парад із георгіївською стрічкою, а потім він мені каже: «я проти, мене змусили». Як я до них можу нормально ставитися, якщо під час підготовки до Олімпіади я з дитиною на руках о третій годині ночі бігаю в укриття, а мій суперник із країни-терористки спокійно відпочиває? Тому моє ставлення до них максимально жахливе Парвіз Насібов

Також борець розповів, через що доводиться проходити українцям під щоденними обстрілами:

Я знаю, що таке війна, я її зустрів ще в Азербайджані, але те, що роблять росіяни — це просто божевілля. У нас був такий час, що кожного дня летіли балістичні ракети, шахеди. Ти коли лягаєш спати, то не знаєш, прокинешся чи ні, побачиш свою дитину чи ні. Тому поваги у мене до них немає. Парвіз Насібов

Окремо титулований українець пройшовся по представниках білорусі, які обурювалися через те, що українські атлети показують світові правду про воєнні злочини. Насібов пригадав свою жорстку відповідь одному з таких колег.

Так само і до спортсменів із білорусі. Пам'ятаю, як один мені казав: «навіщо це все ви показуєте?». А я кажу: «давай я тобі оплачу поїздку до України, десь під Запорізький напрямок. Ти поживеш 10 днів і потім скажеш про своє ставлення до росіян». Тому я люблю вільних людей, які, якщо їм щось не подобається, можуть вийти і про це сказати. Я ось зараз живу саме в такій Україні — коли мені щось не подобається, я можу про це сказати. Парвіз Насібов

Наостанок Насібов згадав дискусії всередині команди, які точилися на початку повномасштабного вторгнення щодо доцільності бойкоту міжнародних змагань.

Спортсмен пояснив, чому вважає за краще перемагати ворога на майданчику:

Ще в нас була така позиція перед початком чемпіонату Європи, коли тільки-но почалася війна — типу: «нехай вони змагаються, а ми влаштуємо страйк». Але краще виходити і доводити, що ми сильніші. Спорт у росії — це велика політика. Парвіз Насібов

