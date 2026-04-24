Володимир Кириченко

Турецький борець греко-римського стилю Риза Каяалп завоював золото у ваговій категорії до 130 кг на чемпіонаті Європи-2026 в Тирані.

Це 13-те золото континентальних першостей для турецького спортсмена. Він побив рекорд росіянина Олександра Кареліна, на рахунку якого 12 золотих медалей Євро.

36-річний Каяалп є п’ятиразовим чемпіоном світу і триразовим призером Олімпійських ігор з греко-римської боротьби. Він вигравав європейські титули у 2026, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 та 2010 роках.

Таким чином Каяалп став першим борцем у будь-якому стилі, який здобув 13 золотих медалей на чемпіонатах Європи. Цитує Каялпа прес-служба UWW.

«Це неймовірне відчуття. Це був мій 15-й фінал, і в 15-му фіналі я здобув свій 13-й титул. Цей титул особливо цінний для мене, тому що досягати такого довготривалого та стабільного успіху – особливо в Європі, де дуже сильні країни, – непросто. Я дуже пишаюся тим, що побив такий великий рекорд».

У 2024 році спортсмен здав позитивну допінг-пробу (через проблеми з медичними препаратами, пов’язані з лікуванням стійкого тинітусу – шуму у вухах). Він пропустив Олімпіаду-2024 і надалі був дискваліфікований на 4 роки, однак подав апеляцію до CAS. Суд допустив атлета до змагань з 1 січня 2026 року.

