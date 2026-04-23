Українські борчині завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи
Володарками золота стали Лівач, Винник та Алпєєва, а срібло — у Маланчук
близько 2 годин тому
Українські борчині Оксана Лівач, Марія Винник, Анастасія Алпєєва та Лілія Маланчук завоювали чотири медалі (три золота і одну срібну медалі) на чемпіонаті Європи, що проходить в Албанії.
У ваговій категорії до 50 кг перемогла Оксана Лівач. У фіналі українка здолала суперницю з Туреччини, втретє ставши чемпіонкою Європи.
У вазі до 59 кг золото виборола Марія Винник, яка перемогла суперницю з Польщі. Для Марії це дебютна нагорода на дорослій континентальній першості.
Також золото континетальної першості у категорії до 76 кг виборола Анастасія Алпєєва, перемігши у фіналі румунку.
Лілія Маланчук (до 55 кг) завоювала срібну медаль. У фінальній сутичці українка поступилася представниці Румунії. Ця нагорода стала для Маланчук першою в кар'єрі на рівні дорослих континентальних першостей.
Збірна України з греко-римської боротьби – в топ-5 кращих команд Європи.
Поділитись