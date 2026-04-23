Козлюк здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з боротьби
У скарбнички борців греко-римського стилю три нагроди
близько 1 години тому
Український борець греко-римського стилю Владлен Козлюк став бронзовим призером чемпіоната Європи, що проходить в Албанії. У сутичці за третє місце у ваговій категорії до 97 кг він переміг представника Туреччини Абдула Кадіра.
Ще один українець, Олександр Грушин (до 67 кг), також змагався за медаль, проте поступився борцю з Вірменії. Грушин завершив чемпіонат на підсумковій 5-й позиції.
Загалом збірна України з греко-римської боротьби завершила чемпіонат Європи з трьома бронзовими медалями в активі.
Фільчаков та Вишнивецький — бронзові призери чемпіонату Європи з боротьби.
