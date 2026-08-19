Єгор Якушенко – чотириразовий чемпіон світу з греко-римської боротьби
Українець виграв турнір U20 у Братиславі
Єгор Якушенко / Фото - UWW
У Братиславі триває чемпіонат світу U20 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча, греко-римська).
Український представник греко-римського стилю Єгор Якушенко завоював золото у ваговій категорії до 97 кг.
У фіналі він з рахунком 4:1 переміг представника Росії Іллю Комарова.
Зазначимо, Єгор став чотириразовим чемпіоном світу. Він тричі вигравав ЧС серед молоді і світовую першість серед спортсменів до 23-х років.
Нагадаємо, Іван Янковський – бронзовий призер чемпіонату світу U20 з греко-римської боротьби.