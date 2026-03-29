Збірна України з греко-римської боротьби – найкраща команда на турнірі в Болгарії, Насібов отримав особисту відзнаку
Наші спортсмени завоювали 13 медалей
13 медалей здобули українські борці греко-римського стилю на престижному міжнародному турнірі Dan Kolov – Nikola Petrov у Болгарії.
Наша команда зайняла першу сходинку у медальному заліку серед 24 країн-учасниць.
Дворазовий срібний призер Олімпіади Парвіз Насібов визнаний найкращим борцем турніру.
Результати збірної України:
55 кг – Корюн САГРАДЯН, золото
67 кг – Максим ЛЮ, срібло
72 кг – Парвіз НАСІБОВ, золото
72 кг – Євгеній ДУБОВИК, срібло
77 кг – Олег ХАЛІЛОВ, срібло
77 кг – Андрій КУЛИК, бронза
82 кг – Володимир ЯКОВЛЕВ, срібло
82 кг – Сеймур МАМЕДОВ, бронза
82 кг – Микита ПОЛІТАЄВ, бронза
87 кг – Ярослав ФІЛЬЧАКОВ, срібло
97 кг – Владлен КОЗЛЮК, срібло
97 кг – Тихон ШАФРАНСЬКИЙ, бронза
130 кг – Михайло ВИШНИВЕЦЬКИЙ, золото
Попереду на наших борців чекає чемпіонат Європи, який пройде 20-26 квітня в Тірані (Албанія).
Нагадаємо, Єгор Якушенко – триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби.
