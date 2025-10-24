Збірна України з греко-римської боротьби стала другою на чемпіонаті світу-2025 U23
Українці на змаганнях завоювали 2 золота та 2 срібла
близько 1 години тому
Фото: Федерація греко-римської боротьби України
У Сербії завершилися виступи на чемпіонаті світу-2025 U23 з боротьби у греко-римській боротьбі.
Збірна України стала другою у командному заліку з 4 медалями – 2 золота (Ірфан Мірзоєв та Єгор Якушенко) та 2 срібла (Руслан Абдієв та Іван Чмир).
Жан Беленюк поділився порадою від Володимира Зеленського.