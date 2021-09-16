Бывший промоутер братьев Кличко не удивится, если Усик победит Джошуа

Том Леффлер рассказал о сильных сторонах украинского боксера

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Известный промоутер Том Леффлер, который также сотрудничал с братьями Виталием и Владимиром Кличко, признался, что не удивится, если украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победит чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Это отличный бой. Мне нравится Усик. Мы поставили его в два шоу от HBO здесь, в США. Я считаю, что Усик обладает одним из самых нестандартных и сложных для соперников стилей. Не знаю, кого Джошуа пригласил в качестве спарринг-партнеров, но Усик – быстрый, мобильный левша, который может ударить. Вы могли увидеть в его бою с Гассиевым, насколько он повысил уровень своей игры – Александр действительно доминировал в том поединке. Так что я не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.