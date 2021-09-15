Отец Фьюри: «Усик был сонный в прошлых боях, но против Джошуа выйдет другой человек»

Поединок украинца с британцем состоится 25 сентября в Лондоне

Джон Фьюри / Фото: Vbet News

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился ожиданиями от украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Усик был сонным в поединках против Чисора и Уизерспуна, но у меня ощущение, что 25 сентября против Джошуа выйдет совсем другой человек».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.