Самый смешной видеообзор боя Усик – Джошуа

Украинец преподал британцу урок бокса

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На Youtube-канале «Какой-то парень» появился своеобразный, но все же очень смешной видеообзор боя Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в котором украинец завоевал три титула чемпиона мира – WBA, WBO, IBF – в супертяжелом весе.

Усик и Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.

После первого боя Джошуа, заявил, что украинец пропускает много ударов. Усик же признался, что британец не сумел его ничем удивить в ринге.

Как бы там ни было, но бывшему чемпиону придется что-то менять в своем геймплане, ведь перебоксировать украинца он вряд ли сможет.