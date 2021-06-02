Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 2
Сегодня 5
Завтра 14
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:3 Окончен
12:15 Канада - Финляндия 2:3 Окончен
16:15 Словакия - Чехия 3:7 Окончен
16:15 Италия - США 2:4 Окончен
20:15 Россия - Беларусь 6:0 Окончен
20:15 Германия - Латвия 2:1 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Теннис (9 событий из 53) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис 1:3 Окончен
15:35 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско 3:1 Окончен
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin 3:0 Окончен
17:25 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес 3:0 Окончен
22:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Мария Саккари - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина 0:2 Окончен
14:30 Эшлей Барти - Бернарда Пера 2:1 Окончен
17:55 Екатерина Александрова - Винус Уильямс 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 10) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Карен Хачанов - Кей Нишикори 2:2 5-й сет
16:50 Стефанос Циципас - Педро Мартинез Портеро 1:0 2-й сет
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 66) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Александер Зверев - Роман Сафиуллин 3:0 Окончен
14:15 Карен Хачанов - Кей Нишикори 2:2 5-й сет
16:50 Стефанос Циципас - Педро Мартинез Портеро 1:0 2-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Техническая победа
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
20:15 Россия - Канада -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Теннис (9 событий из 65) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев -:- Запланирован
12:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске -:- Запланирован
12:00 Александер Зверев - Ласло Дйере -:- Запланирован
12:00 Микаэль Имер - Гаэль Монфис -:- Запланирован
12:00 Марин Чилич - Роджер Федерер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Зарина Дияс - Элисе Мертенс -:- Запланирован
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн -:- Запланирован
12:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини -:- Запланирован
12:00 Ann Li - Элина Свитолина -:- Запланирован

Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом

Месяц будет чрезвычайно богатым на события в мире бокса

Бокс Профессиональный бокс
1 июня 10:00
Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом
Превью

6 июня

МЕЙВЕЗЕР – ПОЛ

В Майами в рамках выставочного поедиинка свое возвращение на ринг совершит 44-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO), соперником которого станет видеоблогер Логан Пол (0-1)

Мейвезер снова возвращается в бокс и для него это уже второй выставочный поединок подряд. 31 декабря 2018 года Флойд сразился с уступающим ему размерами японским кикбоксером Теньшином Насукавой. В том поединке американец жестко уничтожил оппонента, не дав тому ни малейшего шанса. Но тогда Флойд боксировал с профессиональным спортсменом, а в новом поединке нас ждет противостояние с видеоблогером.

Пусть Логан и говорит, что занимался ранее борьбой, но с боксом это никак не связано. Вся опасность от блогера может заключаться лишь в его размере – он существенно больше Мейвезера. Единственный поединок в боксе Пол проиграл другому блогеру, и поэтому мы особо не видим у него никаких шансов с легендой бокса.

Что этот поединок даст Мейвезеру? – Очень большие деньги! Флойд и сам заработает на платных трансляциях огромнейшую сумму и даст заработать Логану. Ожидаемый доход боксера исчисляется на более чем $100 млн. Так уж вышло, что легенде бокса приходится ради огромных гонораров избивать звезду MMA и блогера.

12 июня

СТИВЕНСОН – НАКАТИЛА

Бывший чемпион полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 KO) продолжает свой путь к титулу во втором полулегком дивизионе, где его очередным оппонентом станет малоизвестный намибиец Джеремия Накатила (21-1, 17 KO).

Нам сложно сказать, доволен ли Шакур тем, что ему Top Rank предлагает настолько низкокачественную оппозицию, но тенденция пока очень неутешительная. Создается впечатление, что Стивенсона берегут для топового оппонента, но сражаясь с такими как Накатила, хоть и с хорошими рекордами, можно растерять свой уровень.

Во всей этой ситуации выглядят несуразными выпады Шакура в сторону Василия Ломаченко, которого он угрожает побить, уничтожить и просто смешать с канвасом. Пока украинец выглядит королем бокса в сравнении с околачивающим аутсайдеров и середняков Стивенсоном.

19 июня

ЧАВЕС-младший – АНДЕРСОН СИЛВА

На 19 июня в мексиканской Гвадалахаре запланировано очень постыдное зрелище, вокруг которого будет много хайпа и мало чести. Хулио Сесар Чавес-младший (52-5-1, 34 KO) попытается реанимировать карьеру и заработать хорошие деньги в поединке с легендой MMA Андерсоном Силвой (1-1, 1 КО в боксе, 34-11 в MMA).

Об этом поединке не хочется говорить ничего хорошего. Мы увидим в ринге сына легенды бокса, который не справился с грузом ответственности и прогулял свою карьеру на вечеринках и в фаст-фудах. Противостоять ему будет 46-летний экс-чемпион UFC, который уже восемь лет находится на спаде и с каждым боем становился все хуже. Сейчас «Паук» уже закончил карьеру в MMA и вернулся в бокс, где намерен немного подзаработать.

Сравнивать Чавеса и Силву нельзя, поскольку Хулио – боксер, а Андерсон – представитель тхэквондо и муай-тай. Но если Чавес опозорится и в этот раз, то может вмело завершать карьеру.

ИНОУЭ – ДЕСМАРИНЬЯС

В Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBA и IBF японец Наоя Иноуэ (20-0, 17 KO) проведет защиту поясов против филиппинца Майкла Дасмариньяса (30-2-1, 20 KO).

Иноуэ является одним из королей в современном боксе. Японец на своем пути пока не встречал оппонентов, способных его сломить, из-за чего ему гарантировано место в топ-10 рейтинга P4P.

Победив Нонито Донэйра Иноуэ подтвердил, что его неспроста называют «Монстром». Поэтому японца начали избегать другие чемпионы, что усложнило задачу промоутеров по подбору соперников. В следующем бою Иноуэ сразится с оппонентом, который впервые дерется за чемпионский титул, к тому же он ранее не боксировал в США.

Дасмариньяс кажется откровенным антердогом, но важно понимать, что у него есть сильный удар, что дает ему шансы в каждом поединке, даже, с Иноуэ.

ЧАРЛО – МОНТИЭЛЬ

В Хьюстоне чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) проведет защиту пояса против Хуана Масиаса Монтиэля (22-4-2, 22 KO).

В своем последнем поединке Чарло боксировал с хорошо знакомым нам украинцем Сергеем Деревянченко. Наш соотечественник давал отличные поединки Даниэлю Джейкобсу и Геннадию Головкину, и после каждого из этих дух боев были разговоры о том, что украинцу могли отдать победу. Но лишь Джермалл выиграл у Сергея настолько уверенно, что вопросов к его победе совершенно не осталось.

По нашему мнению, Чарло уже сейчас является самым сильным чемпионом среднего веса, а в будущем у него будет шанс сразиться за корону во втором среднем дивизионе.

Но соперник на этот раз Чарло подобрали проще за предыдущего. Монтиэль за 12 лет карьеры звезд с неба не хватал, считаясь обычным середняком. К тому же у жесткого мексиканца проблемы со скоростью, техникой. Единственное, что в нем впечатляет – это 22 победы и все нокаутом. Теоретически, если он попадет по чемпиону, то у того могут возникнуть проблемы.

ЛОПЕС – КАМБОСОС

Самым ожидаемым поединком в июне станет схватка абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Джорджа Камбососа. (19-0, 10 KO).

Лопес стремительно стал чемпионом мира, а затем еще более резво забрал все титулы в дивизионе. Самое впечатляющее, это то, что он оставил у разбитого корыта бывшего первого номера рейтинга P4P Василия Ломаченко. Украинец, несмотря на очевидный спад, все равно считался грозным соперником, и у многих не было никакого сомнения в его победе. Но Теофимо шокировал весь мир, обыграв «Лому» тактически.

Сейчас Лопес восемь месяцев в качестве абсолютного чемпиона и он мог бы подняться в весе ради больших боев, но решил провести защиту пояса против непобежденного австралийца Джорджа Камбососа. У претендента достаточно навыков, чтобы дать достойный отпор Теофимо. К тому же, он прирожденный легковес и не будет уступать в размерах.

При этом, важно отметить, что Камбосос не имеет в своем арсенале разового нокаутирующего удара, тогда как Лопес им очень сильно славится. Поэтому нас ждет нескучный поединок.

26 июня

ДЭВИС – БАРРИОС

В Атланте распиаренный до высоты небес чемпион мира WBA во втором полулегком и обычный чемпион WBA в легкогом весе Джервонта Дэвис (24-0, 23 KO) сразится с малоизвестным обладателем красивого рекорда Марио Барриосом (26-0, 17 KO).

На этот раз для хайп-машины Дэвиса нашли соперника с очень красивым рекордом, но никак не топового. Джервонта в легком весе продолжает избегать Лопеса, Хэйни и Ломаченко, у которых есть реальные шансы его побить. Почему мы так в этом уверены? – Просто у американца есть мощные и быстрые руки, но ноги и тайминг являются тем фактором, который удерживает промоутера от предоставления ему по-настоящему серьезной оппозиции. Та же ситуации в легком весе и с Райаном Гарсией, где есть все кроме ног.

Барриос в 2019 году нокаутировал Хуана Хосе Веласко, затем победил Батина Ахмедова. Этих оппонентов можно называть середняками. В 2020-м американец нокаутировал Райана Карла и теперь сможет удивить мир, если разберется с Дэвисом.

ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Июнь выдастся по-настоящему горячим для легкого веса, поскольку подерутся три топовых легковеса. Третьим станет украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 KO). В Лас-Вегасе «Лома» сразится с жестким японским рубакой Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).

Ломаченко после поражения от Лопеса выбрал оппонента, с которым Теофимо испытал большие проблемы. Накатани с уверенностью можно считать большим риском для украинца, поскольку Василий ниже на 12 сантиметров, а в размахе рук он уступает 14 см. К тому же Масайоши – не пришел с улицы, он умеет боксировать и пользоваться своими размерами.

Этот поединок чрезвычайно важен для Ломаченко которого многие, в том числе Боб Арум, уже списали его со счетов. В случае уверенной победы украинца он может снова открыть себе двери к титульным боям.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес Василий Ломаченко Логан Пол Флойд Мейвезер

Комментарии 6

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
2 июня 2021г. 00:53
Я верю в победу Ломаченко - он Боксер грамотный и знает как побеждать . Удачи ему во всем .
0 0
Ответить
1 июня 2021г. 10:58
Надеюсь, что Васю нокаутируют. Лично знаю, что публикуя видео с российскими наемниками он не знал кто они такие. Но когда ему сказали, кто это, то он принципиально не стал его убирать. Поэтому для меня не существует такого боксера как Ломаченко.
0 0
Ответить
1 июня 2021г. 17:01
Таке може писали тiльки гандон
0 1
Ответить
2 июня 2021г. 00:01
Какое это имеет отношение к спорту?
0 1
Ответить
1 июня 2021г. 10:39
Японец с клинчем и джебом может перебить Васю. Главное - работать грязно.
0 0
Ответить
1 июня 2021г. 10:35
Боксеры как бы и топовые, но соперники просто жесть... С такой оппозицией боксу не вернуть величие
0 0
Ответить

Новости по тегам

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Мнение
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Бокс Профессиональный бокс
13:37
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Бокс Профессиональный бокс
13:35
Бриггс: «Мейвезеру нужно быть осторожным с Полом»
Бриггс: «Мейвезеру нужно быть осторожным с Полом»
Бокс Профессиональный бокс
11:04
Экс-тренер Кличко: «У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал»
Экс-тренер Кличко: «У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал»
Бокс Профессиональный бокс
10:49
1
Украинский специалист о бое Ломаченко – Салидо: «Васю поставили на место. Боб Арум любит своих сливать»
Украинский специалист о бое Ломаченко – Салидо: «Васю поставили на место. Боб Арум любит своих сливать»
Бокс Профессиональный бокс
09:39
Городничев о том, почему Анатолий Ломаченко не тренирует Усика: «Кроме Васи, не должен никто быть лучше»
Городничев о том, почему Анатолий Ломаченко не тренирует Усика: «Кроме Васи, не должен никто быть лучше»
Бокс Профессиональный бокс
09:19

Новости: Бокс

Очередной претендент? Кэмпбелл в сети повздорил с Хэйни
Очередной претендент? Кэмпбелл в сети повздорил с Хэйни
Профессиональный бокс
17:52
Тренер Усика – о форме боксера: «Он машина сейчас»
Тренер Усика – о форме боксера: «Он машина сейчас»
Профессиональный бокс
16:18
Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»
Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»
Профессиональный бокс
15:25
В MMA столько зарабатывают избранные. Биспинг о том, сколько ему предлагали за бой с Джейком Полом
В MMA столько зарабатывают избранные. Биспинг о том, сколько ему предлагали за бой с Джейком Полом
Профессиональный бокс
14:57
Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса
Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса
Профессиональный бокс
14:13
Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»
Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»
Профессиональный бокс
13:44
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Мнение
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Профессиональный бокс
13:37
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Профессиональный бокс
13:35
Баду Джек узнал имя соперника, который заменил Паскаля
Баду Джек узнал имя соперника, который заменил Паскаля
Профессиональный бокс
12:36
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости