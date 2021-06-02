Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом

Месяц будет чрезвычайно богатым на события в мире бокса





Превью

6 июня

МЕЙВЕЗЕР – ПОЛ

В Майами в рамках выставочного поедиинка свое возвращение на ринг совершит 44-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO), соперником которого станет видеоблогер Логан Пол (0-1)

Мейвезер снова возвращается в бокс и для него это уже второй выставочный поединок подряд. 31 декабря 2018 года Флойд сразился с уступающим ему размерами японским кикбоксером Теньшином Насукавой. В том поединке американец жестко уничтожил оппонента, не дав тому ни малейшего шанса. Но тогда Флойд боксировал с профессиональным спортсменом, а в новом поединке нас ждет противостояние с видеоблогером.

Пусть Логан и говорит, что занимался ранее борьбой, но с боксом это никак не связано. Вся опасность от блогера может заключаться лишь в его размере – он существенно больше Мейвезера. Единственный поединок в боксе Пол проиграл другому блогеру, и поэтому мы особо не видим у него никаких шансов с легендой бокса.

Что этот поединок даст Мейвезеру? – Очень большие деньги! Флойд и сам заработает на платных трансляциях огромнейшую сумму и даст заработать Логану. Ожидаемый доход боксера исчисляется на более чем $100 млн. Так уж вышло, что легенде бокса приходится ради огромных гонораров избивать звезду MMA и блогера.

12 июня

СТИВЕНСОН – НАКАТИЛА

Бывший чемпион полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 KO) продолжает свой путь к титулу во втором полулегком дивизионе, где его очередным оппонентом станет малоизвестный намибиец Джеремия Накатила (21-1, 17 KO).

Нам сложно сказать, доволен ли Шакур тем, что ему Top Rank предлагает настолько низкокачественную оппозицию, но тенденция пока очень неутешительная. Создается впечатление, что Стивенсона берегут для топового оппонента, но сражаясь с такими как Накатила, хоть и с хорошими рекордами, можно растерять свой уровень.

Во всей этой ситуации выглядят несуразными выпады Шакура в сторону Василия Ломаченко, которого он угрожает побить, уничтожить и просто смешать с канвасом. Пока украинец выглядит королем бокса в сравнении с околачивающим аутсайдеров и середняков Стивенсоном.

19 июня

ЧАВЕС-младший – АНДЕРСОН СИЛВА

На 19 июня в мексиканской Гвадалахаре запланировано очень постыдное зрелище, вокруг которого будет много хайпа и мало чести. Хулио Сесар Чавес-младший (52-5-1, 34 KO) попытается реанимировать карьеру и заработать хорошие деньги в поединке с легендой MMA Андерсоном Силвой (1-1, 1 КО в боксе, 34-11 в MMA).

Об этом поединке не хочется говорить ничего хорошего. Мы увидим в ринге сына легенды бокса, который не справился с грузом ответственности и прогулял свою карьеру на вечеринках и в фаст-фудах. Противостоять ему будет 46-летний экс-чемпион UFC, который уже восемь лет находится на спаде и с каждым боем становился все хуже. Сейчас «Паук» уже закончил карьеру в MMA и вернулся в бокс, где намерен немного подзаработать.

Сравнивать Чавеса и Силву нельзя, поскольку Хулио – боксер, а Андерсон – представитель тхэквондо и муай-тай. Но если Чавес опозорится и в этот раз, то может вмело завершать карьеру.

ИНОУЭ – ДЕСМАРИНЬЯС

В Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBA и IBF японец Наоя Иноуэ (20-0, 17 KO) проведет защиту поясов против филиппинца Майкла Дасмариньяса (30-2-1, 20 KO).

Иноуэ является одним из королей в современном боксе. Японец на своем пути пока не встречал оппонентов, способных его сломить, из-за чего ему гарантировано место в топ-10 рейтинга P4P.

Победив Нонито Донэйра Иноуэ подтвердил, что его неспроста называют «Монстром». Поэтому японца начали избегать другие чемпионы, что усложнило задачу промоутеров по подбору соперников. В следующем бою Иноуэ сразится с оппонентом, который впервые дерется за чемпионский титул, к тому же он ранее не боксировал в США.

Дасмариньяс кажется откровенным антердогом, но важно понимать, что у него есть сильный удар, что дает ему шансы в каждом поединке, даже, с Иноуэ.

ЧАРЛО – МОНТИЭЛЬ

В Хьюстоне чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) проведет защиту пояса против Хуана Масиаса Монтиэля (22-4-2, 22 KO).

В своем последнем поединке Чарло боксировал с хорошо знакомым нам украинцем Сергеем Деревянченко. Наш соотечественник давал отличные поединки Даниэлю Джейкобсу и Геннадию Головкину, и после каждого из этих дух боев были разговоры о том, что украинцу могли отдать победу. Но лишь Джермалл выиграл у Сергея настолько уверенно, что вопросов к его победе совершенно не осталось.

По нашему мнению, Чарло уже сейчас является самым сильным чемпионом среднего веса, а в будущем у него будет шанс сразиться за корону во втором среднем дивизионе.

Но соперник на этот раз Чарло подобрали проще за предыдущего. Монтиэль за 12 лет карьеры звезд с неба не хватал, считаясь обычным середняком. К тому же у жесткого мексиканца проблемы со скоростью, техникой. Единственное, что в нем впечатляет – это 22 победы и все нокаутом. Теоретически, если он попадет по чемпиону, то у того могут возникнуть проблемы.

ЛОПЕС – КАМБОСОС

Самым ожидаемым поединком в июне станет схватка абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Джорджа Камбососа. (19-0, 10 KO).

Лопес стремительно стал чемпионом мира, а затем еще более резво забрал все титулы в дивизионе. Самое впечатляющее, это то, что он оставил у разбитого корыта бывшего первого номера рейтинга P4P Василия Ломаченко. Украинец, несмотря на очевидный спад, все равно считался грозным соперником, и у многих не было никакого сомнения в его победе. Но Теофимо шокировал весь мир, обыграв «Лому» тактически.

Сейчас Лопес восемь месяцев в качестве абсолютного чемпиона и он мог бы подняться в весе ради больших боев, но решил провести защиту пояса против непобежденного австралийца Джорджа Камбососа. У претендента достаточно навыков, чтобы дать достойный отпор Теофимо. К тому же, он прирожденный легковес и не будет уступать в размерах.

При этом, важно отметить, что Камбосос не имеет в своем арсенале разового нокаутирующего удара, тогда как Лопес им очень сильно славится. Поэтому нас ждет нескучный поединок.

26 июня

ДЭВИС – БАРРИОС

В Атланте распиаренный до высоты небес чемпион мира WBA во втором полулегком и обычный чемпион WBA в легкогом весе Джервонта Дэвис (24-0, 23 KO) сразится с малоизвестным обладателем красивого рекорда Марио Барриосом (26-0, 17 KO).

На этот раз для хайп-машины Дэвиса нашли соперника с очень красивым рекордом, но никак не топового. Джервонта в легком весе продолжает избегать Лопеса, Хэйни и Ломаченко, у которых есть реальные шансы его побить. Почему мы так в этом уверены? – Просто у американца есть мощные и быстрые руки, но ноги и тайминг являются тем фактором, который удерживает промоутера от предоставления ему по-настоящему серьезной оппозиции. Та же ситуации в легком весе и с Райаном Гарсией, где есть все кроме ног.

Барриос в 2019 году нокаутировал Хуана Хосе Веласко, затем победил Батина Ахмедова. Этих оппонентов можно называть середняками. В 2020-м американец нокаутировал Райана Карла и теперь сможет удивить мир, если разберется с Дэвисом.

ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Июнь выдастся по-настоящему горячим для легкого веса, поскольку подерутся три топовых легковеса. Третьим станет украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 KO). В Лас-Вегасе «Лома» сразится с жестким японским рубакой Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).

Ломаченко после поражения от Лопеса выбрал оппонента, с которым Теофимо испытал большие проблемы. Накатани с уверенностью можно считать большим риском для украинца, поскольку Василий ниже на 12 сантиметров, а в размахе рук он уступает 14 см. К тому же Масайоши – не пришел с улицы, он умеет боксировать и пользоваться своими размерами.

Этот поединок чрезвычайно важен для Ломаченко которого многие, в том числе Боб Арум, уже списали его со счетов. В случае уверенной победы украинца он может снова открыть себе двери к титульным боям.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua